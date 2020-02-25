Смехова поделилась новым снимком в Instagram, продемонстрировав элегантный вечерний наряд. Поверх облегающего черного платья звезда надела роскошную пепельно-серую накидку из меха, которая эффектно «обняла» ее плечи. Ничего лишнего: дополнением к образу послужили лаконичные серьги и акцентное кольцо на две фаланги. Финальные детали – дымчатый макияж smokey eyes и капля блеска для губ. Поклонники оценили вечерний образ звезды и буквально осыпали Алику восторженными комплиментами. «Невероятно красивая! Как всегда!», «Благородная красота», «Очень красивая, нежная, загадочная», «Незабываемый взгляд!», «Максимум женственности», «Вы неотразимы! Накидка очень идет», «Изящная, шикарная, чарующая красотка», «Дама в пушистом серебре. Роскошно», «Восхитительный вид, вам к лицу этот цвет» – пишут в комментариях. Фото: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!