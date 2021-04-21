Романтика и оммаж женственности: чем запомнился 2 день MBFW Russia
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Дизайнера с крайнего севера Александру Гапанович на создание коллекции MOST (Mea Orbis Secretum Transitus — «Мой мир — тайный переход») вдохновила поездка в Индию. Здесь — атмосфера бесконечного праздника, в которой не имеет значения ни роскошь, ни бедность. В коллекции — пальто гипертрофированных силуэтов, «драматичные» платья, обилие летящих тканей, многослойность и тотальный oversize.
M.I.R. 277
Фото: Пресс-служба
Коллектив дизайнеров M.I.R.277 представил коллекцию для взрослых и детей — квинтэссенцию невесомых текстур и нежных зефирных оттенков. В главной роли — органза, атлас и нежное кружево, которые демонстрируют абсолютную совместимость со спортшиком и повседневностью.
Elena Souproun
«Время любви, время друзей и приключений» (Le temps de l'amour, le temps des copains et des aventures) — романтичное и многообещающее название, данное новой коллекции Еленой Супрун. В ДНК бренда — женственность во всех ее проявлениях. На этот раз — со ставкой на монохромные образы цвета Тиффани, обилие лимонно-желтых оттенков и активных принтов.
Semiletova
Фото: Пресс-служба
В философии бренда Semiletova — оммаж лаконичности и минимализму. Здесь — пример идеальной базы на каждый день, на свидания и вечеринки. Безупречно скроенные брюки, объемные бланковые рубашки, летящие платья — всегда беспроигрышные мастхэвы. Кстати, дизайнер работает с экологичными материалами — органическим хлопком, экокожей и переработанными тканями.
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Фото: Светлана Наконечная / пресс-служба
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