Романтика и оммаж женственности: чем запомнился 2 день MBFW Russia

«Время любви, время друзей и приключений» (Le temps de l'amour, le temps des copains et des aventures) — романтичное и многообещающее название, данное новой коллекции Еленой Супрун. В ДНК бренда — женственность во всех ее проявлениях. На этот раз — со ставкой на монохромные образы цвета Тиффани, обилие лимонно-желтых оттенков и активных принтов.

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