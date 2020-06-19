Родные сестры не поделили свадебное платье и чуть не остались врагами
Героиня житейской драмы выходила замуж за своего бойфренда, с которым встречалась пять лет. Свадьбу отменили буквально за несколько дней, и причиной стала измена жениха во время мальчишника. В качестве символа несостоявшегося брака осталось свадебное платье за $2000 (около 139 000 рублей по нынешнему курсу — прим. ред.), которое навевало грустные мысли на обиженную невесту. В расстроенных чувствах девушка даже подумала, что она недостаточно хороша для возлюбленного, но, придя в чувство, гордо вышла навстречу новой жизни.
Начало было положено решением переделать свадебное платье. «Я шью уже более 15 лет, поэтому точно знала, что делаю. Я немного укоротила его, изменила оттенок, а через неделю уже красовалась в новом платье, которое сочеталось с большинством моих аксессуаров» — поделилась девушка на портале Reddit. Однако без проблем не обошлось. Экс-невеста поделилась фото видоизмененного платья в своем Instagram со словами: «Ты можешь изменить даже самые плохие воспоминания». Публикация возмутила ее сестру, которая еще накануне торжества сказала: «Если это ты не используешь это платье по назначению, то это сделаю я», а затем подчеркнула, что всегда хотела нечто подобное.
Фото: Freepik
«После этого я пыталась поговорить с сестрой. Я звонила ей, но она заблокировала мой номер. Через несколько дней я встретила ее в супермаркете, а она сделала вид, что не знает меня. Я подошла к ней вплотную, сказав, что она несправедлива ко мне» — рассказывает девушка. «Вечером следующего дня она пришла ко мне и у нас был изнурительная битва. Она кричала и рыдала, но после все же извинилась за все. Сестра призналась, что завидовала моему платью и тому, что есть у меня» — продолжает героиня истории. Закончилась семейная драма примирением: «Мы договорились, что я помогу ей украсить любое платье. Жаль, что из-за пандемии торжественную часть ее свадьбы пришлось перенести на август, а вместо этого — просто расписаться. Для этого события я позаимствовала ей одно из моих платьев».
Фото: Freepik
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