Родные сестры не поделили свадебное платье и чуть не остались врагами

Героиня житейской драмы выходила замуж за своего бойфренда, с которым встречалась пять лет. Свадьбу отменили буквально за несколько дней, и причиной стала измена жениха во время мальчишника. В качестве символа несостоявшегося брака осталось свадебное платье за $2000 (около 139 000 рублей по нынешнему курсу — прим. ред.), которое навевало грустные мысли на обиженную невесту. В расстроенных чувствах девушка даже подумала, что она недостаточно хороша для возлюбленного, но, придя в чувство, гордо вышла навстречу новой жизни.

Начало было положено решением переделать свадебное платье. «Я шью уже более 15 лет, поэтому точно знала, что делаю. Я немного укоротила его, изменила оттенок, а через неделю уже красовалась в новом платье, которое сочеталось с большинством моих аксессуаров» — поделилась девушка на портале Reddit. Однако без проблем не обошлось. Экс-невеста поделилась фото видоизмененного платья в своем Instagram со словами: «Ты можешь изменить даже самые плохие воспоминания». Публикация возмутила ее сестру, которая еще накануне торжества сказала: «Если это ты не используешь это платье по назначению, то это сделаю я», а затем подчеркнула, что всегда хотела нечто подобное.