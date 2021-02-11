Родная мать уничтожила свадебное платье дочери накануне свадьбы

А причиной стало то, что платье принадлежало покойной няне героини истории. «Она была счастливой домохозяйкой и привила это своим дочерям. Моя же мать всегда говорила, что карьера — превыше всего. Няня всегда спорила с ней, и ей это не нравилось. Но мы были близки, и мама не увольняла ее» — рассказывает девушка на портале Reddit.

Наряд, ставший причиной ссоры, был приобретен в 60-х, а в 90-х отреставрирован до состояния новой вещи. Когда мать невесты узнала, что та собирается его надеть, пришла в ярость. Она тут же стала отговаривать, предлагать другие варианты и даже хотела оплатить любой вариант.