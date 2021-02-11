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Родная мать уничтожила свадебное платье дочери накануне свадьбы

Девушка решила выйти замуж в винтажном платье с историей, но родная мать вмешалась в ее планы. Женщина уничтожила свадебный наряд, чтобы дочь не реализовала задумку.

А причиной стало то, что платье принадлежало покойной няне героини истории. «Она была счастливой домохозяйкой и привила это своим дочерям. Моя же мать всегда говорила, что карьера — превыше всего. Няня всегда спорила с ней, и ей это не нравилось. Но мы были близки, и мама не увольняла ее» — рассказывает девушка на портале Reddit.

Наряд, ставший причиной ссоры, был приобретен в 60-х, а в 90-х отреставрирован до состояния новой вещи. Когда мать невесты узнала, что та собирается его надеть, пришла в ярость. Она тут же стала отговаривать, предлагать другие варианты и даже хотела оплатить любой вариант.

Фото: Freepik

«Оно хранилось в доме няни, за которым присматривал мой дедушка. Он же и предложил мне эту идею. Однажды мама приехала туда под видом, что хочет забрать платье для меня, однако вышла с пустыми руками. Дедушка подумал, что она забыла его, и побежал на чердак. Там он и обнаружил его, покрытое черными пятнами» — продолжает невеста. Выяснилось, что мать испачкала кружева черными чернилами, и они не отстирались. Все вопросы на эту тему женщина предпочитала игнорировать, а дочь до сих пор недоумевает, как она могла так поступить.

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Фото: Freepik

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