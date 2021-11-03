Рената Литвинова выгуляла гигантский «багет» и шапку-менингитку

Аутфит выстроен на контрасте дымчато-серого и черного. Актриса нарядилась в эффектное приталенное пальто винтажного силуэта, которому вторит шляпа-менингитка. Этот головной убор был в моде с конца 1920-х, а новую волну популярности подхватил после выхода фильма «Римские каникулы» с Одри Хепбёрн. Его особенность в том, что он плотно облегает голову и чем-то напоминает медицинскую повязку.

Образ Ренаты Литвиновой дополняет пара ботильонов из эластичного текстиля с фигурными каблуками, которые сейчас можно приобрести за 83 000 рублей. В завершение — сумка-багет гипертрофированной длины. Все — от Balenciaga.