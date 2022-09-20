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Мода
10:00, 20 сентября 2022
1 мин.

Рената Литвинова в драматичном образе на ужине Дома YANINA

18 сентября друзья Модного Дома YANINA собрались на ужине black tie в отеле Cheval Blanc. Ренату Литвинову и других гостей вечера приветствовали звездный кутюрье Юлия Янина, бренд-директор Дома Даша Янина, директор по продажам и маркетингу отеля Cap St Georges Hotel & Resort Панайотис Марку и директор агентства TOP Signature Мария Топольская.
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Рената Литвинова

Фото: пресс-служба

Присутствующие смогли оценить все великолепие коллекции YANINA Couture FW 22/23, показанной во время парижской Недели высокой моды. Главные образы коллекции, посвященные очаровательным героиням Одри Хепберн, явно надолго запомнятся гостям мероприятия.

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Фото: пресс-служба

На гала-ужине было объявлено о партнерстве Модного Дома с отелем Cap St Georges Hotel & Resort: презентация летней капсулы YANINA Cruise 2023 пройдет на этом кипрским курорте.

Фото: архив пресс-службы

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