10:00, 20 сентября 2022
1 мин.
Рената Литвинова в драматичном образе на ужине Дома YANINA
18 сентября друзья Модного Дома YANINA собрались на ужине black tie в отеле Cheval Blanc. Ренату Литвинову и других гостей вечера приветствовали звездный кутюрье Юлия Янина, бренд-директор Дома Даша Янина, директор по продажам и маркетингу отеля Cap St Georges Hotel & Resort Панайотис Марку и директор агентства TOP Signature Мария Топольская.
1 / 3
Рената Литвинова
Фото: пресс-служба
Присутствующие смогли оценить все великолепие коллекции YANINA Couture FW 22/23, показанной во время парижской Недели высокой моды. Главные образы коллекции, посвященные очаровательным героиням Одри Хепберн, явно надолго запомнятся гостям мероприятия.
1 / 3
Фото: пресс-служба
На гала-ужине было объявлено о партнерстве Модного Дома с отелем Cap St Georges Hotel & Resort: презентация летней капсулы YANINA Cruise 2023 пройдет на этом кипрским курорте.
Фото: архив пресс-службы