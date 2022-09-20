Мода 10:00, 20 сентября 2022 1 мин. a A

Рената Литвинова в драматичном образе на ужине Дома YANINA

18 сентября друзья Модного Дома YANINA собрались на ужине black tie в отеле Cheval Blanc. Ренату Литвинову и других гостей вечера приветствовали звездный кутюрье Юлия Янина, бренд-директор Дома Даша Янина, директор по продажам и маркетингу отеля Cap St Georges Hotel & Resort Панайотис Марку и директор агентства TOP Signature Мария Топольская.