Рената Литвинова против Надежды Сысоевой и Зары: кому плетеная шляпка идет больше

Первой эстафету приняла Рената Литвинова, которая позировала на видео в шляпе с гипертрофированными полями и лентой цвета графита от итальянского бренда Ermanno Scervino. Загадочный образ дополнила черная водолазка из полупрозрачной сетки, легкий дымчатый мейкап с помадой приглушенного конфетного оттенка. Поклонники подчеркнули, что аксессуар актрисе определенно к лицу. «Это надо уметь носить. У вас хорошо получается!», «Прелестная Рената… Выглядите божественно!», «Великолепная шляпка. Женственно», «Очень красиво и грациозно» — пишут в комментариях.