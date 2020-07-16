Рената Литвинова против Надежды Сысоевой и Зары: кому плетеная шляпка идет больше
Фото: Instagram @renatalitvinovaofficial
Первой эстафету приняла Рената Литвинова, которая позировала на видео в шляпе с гипертрофированными полями и лентой цвета графита от итальянского бренда Ermanno Scervino. Загадочный образ дополнила черная водолазка из полупрозрачной сетки, легкий дымчатый мейкап с помадой приглушенного конфетного оттенка. Поклонники подчеркнули, что аксессуар актрисе определенно к лицу. «Это надо уметь носить. У вас хорошо получается!», «Прелестная Рената… Выглядите божественно!», «Великолепная шляпка. Женственно», «Очень красиво и грациозно» — пишут в комментариях.
Зара — признанная королева головных уборов. Их количество в арсенале звезды не счесть: от спортивных бейсболок до плетеных шляп всех форм и расцветок. В одной из последних публикаций в Instagram певица поделилась серией снимков в изящной шляпе-канотье с акцентной лентой кораллового оттенка. По-летнему яркий головной убор зарифмован с крупными серьгами-кольцами и сарафаном с цветочным принтом.
Актриса Надежда Сысоева примерила нежный образ, выстроенный вокруг широкополой шляпы с мантоньеркой (завязки на подбородке — прим. ред.). Аксессуар ассоциируется с капорами (чепцами), которые носили дамы в XIX веке. Правда, дополнила look весьма современная и смелая деталь — светлый бра без бретелей.
Фото: Instagram @inadenka
Делаем ставки: кому плетеная шляпка больше к лицу?
Фото: Instagram @zara_music / @inadenka / @renatalitvinovaofficial
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