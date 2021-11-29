Рената Литвинова пришла на модный ужин в костюме рождественского подарка
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Рената Литвинова загипнотизировала гостей не только своей харизмой, но и рассказом о восприятии красоты. Поклонница ювелирного Дома прихватила с собой целый арсенал драгоценностей во главе с акцентным колье и серьгами из коллекции Serpenti. В остальном актриса также осталась верна себе и надела главные модные трофеи из коллекций Balenciaga. В их числе — изумрудное платье, напоминающее рождественский подарок.
Фото: Пресс-служба
Анна Цуканова-Котт дефилировала в «кукольном» наряде с «драматичными» рукавами, который дополнила брутальными сапогами. Ян Гэ решила блистать, причем во всех смыслах. К ослепительному блеску бриллиантов актриса добавила платье-«чешую» из пайеток и сатиновые мюли. Листайте галерею, чтобы увидеть больше образов!
Фото: пресс-служба