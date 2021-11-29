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Рената Литвинова пришла на модный ужин в костюме рождественского подарка

Столичный бутик Bvlgari открыл свои двери после реконструкции, в честь чего было организовано мероприятие в нескольких актах. В программе — выступление Ренаты Литвиновой, праздничный ужин и коктейли под живой вокал в исполнении Ян Гэ. Насладиться вечером и увидеть произведения высокого ювелирного искусства, созданные для России, пришли Анна Цуканова-Котт, Наталья Османн, Дарья Клюкина, Мария Янковская и многие другие.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Рената Литвинова

Фото: Пресс-служба

Рената Литвинова загипнотизировала гостей не только своей харизмой, но и рассказом о восприятии красоты. Поклонница ювелирного Дома прихватила с собой целый арсенал драгоценностей во главе с акцентным колье и серьгами из коллекции Serpenti. В остальном актриса также осталась верна себе и надела главные модные трофеи из коллекций Balenciaga. В их числе — изумрудное платье, напоминающее рождественский подарок.

Рената Литвинова

Рената Литвинова

Фото: Пресс-служба

Анна Цуканова-Котт дефилировала в «кукольном» наряде с «драматичными» рукавами, который дополнила брутальными сапогами. Ян Гэ решила блистать, причем во всех смыслах. К ослепительному блеску бриллиантов актриса добавила платье-«чешую» из пайеток и сатиновые мюли. Листайте галерею, чтобы увидеть больше образов!

Фото: пресс-служба

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