Рената Литвинова пришла на модный ужин в костюме рождественского подарка

Рената Литвинова загипнотизировала гостей не только своей харизмой, но и рассказом о восприятии красоты. Поклонница ювелирного Дома прихватила с собой целый арсенал драгоценностей во главе с акцентным колье и серьгами из коллекции Serpenti. В остальном актриса также осталась верна себе и надела главные модные трофеи из коллекций Balenciaga. В их числе — изумрудное платье, напоминающее рождественский подарок.