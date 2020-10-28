Рената Литвинова похвасталась стройными ногами в дерзкой мини-юбке
Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall
Литвинова позирует в брутальном аутфите, выстроенном вокруг черного цвета и тотального oversize. На ней — гиперобъемная куртка-бомбер О-силуэта, зарифмованная с облегающей юбкой экстремально короткой длины. Деталь подчеркнула бесконечно длинные и стройные ноги актрисы с лучшего ракурса, что привлекло внимание подписчиков и вызвало массу комплиментов. «Опасную» длину звезда компенсировала плотными черными колготками, однако, дефиле на головокружительных фигурных каблуках никто не отменял: узнаваемые туфли-стилетто от Balenciaga усилили вау-эффект. Завершили образ крупные солнцезащитные очки в оправе квадратной формы.
Поклонники осыпали Ренату Литвинову теплыми словами. «Ноги у вас — огонь!», «Рената, вы потрясающая», «Какая вы худенькая! И самая стильная», «Ножки прелесть!», «Рената, вот как вам удается выглядеть в короткой юбке не пошло?», «Мне кажется, только вы можете себе позволить носить такие туфли» — восхищаются фолловеры.
Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall
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