Рената Литвинова похвасталась стройными ногами в дерзкой мини-юбке

Поклонники осыпали Ренату Литвинову теплыми словами. «Ноги у вас — огонь!», «Рената, вы потрясающая», «Какая вы худенькая! И самая стильная», «Ножки прелесть!», «Рената, вот как вам удается выглядеть в короткой юбке не пошло?», «Мне кажется, только вы можете себе позволить носить такие туфли» — восхищаются фолловеры.

Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall

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