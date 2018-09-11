Регина Тодоренко смело носит мини-платья на последнем месяце беременности

Звезда телеканала «Пятница!» Регина Тодоренко совсем скоро станет мамой — по слухам, у нее и певца Влада Топалова родится мальчик. Девушка продолжает вести активный образ жизни, доказывая, что беременность не болезнь, и с удовольствием носит любимые мини-платья.

На днях в микроблоге Регины появились новые снимки из недавней фотосессии, в которой она позировала в облегающем и очень коротком бежевом наряде.