Регина Тодоренко смело носит мини-платья на последнем месяце беременности

Звезда телеканала «Пятница!» Регина Тодоренко совсем скоро станет мамой — по слухам, у нее и певца Влада Топалова родится мальчик. Девушка продолжает вести активный образ жизни, доказывая, что беременность не болезнь, и с удовольствием носит любимые мини-платья.
На днях в микроблоге Регины появились новые снимки из недавней фотосессии, в которой она позировала в облегающем и очень коротком бежевом наряде.
Не все интернет-пользователи оценили образ Тодоренко: «Зачем так обтягиваться, живот выпирает», «Некомфортно же, наверно», «Тебе больше идут летящие сарафаны или уютные джемперы». А что вы думаете по поводу подобных платьев на беременных девушках?
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, Instagram