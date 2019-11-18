Разрез от бедра и декольте с перьями: Бейонсе вышла в свет в смелом платье

На одном мероприятии певица решила продемонстрировать сразу два наряда. Для своего первого выхода Бейонсе выбрала полупрозрачное блестящее платье цвета шампань, которое вскоре сменила на не менее яркий наряд. Прилегающий силуэт, полупрозрачная ткань, расшитая бисером, экстремальный разрез от бедра и линия декольте, декорированная белоснежными перьями: эксклюзивное платье от Roberto Cavalli не оставило поклонников равнодушными. Дополнили вечерний look крупные серьги в духе statement, усыпанные драгоценными камнями, и босоножки цвета металлик, украшенные кристаллами.