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Разрез от бедра и декольте с перьями: Бейонсе вышла в свет в смелом платье

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Globallook

Бейонсе появилась на гала-вечере в роскошном дизайнерском платье. 38-летняя певица сделала ставку на достоинства фигуры и не прогадала!

На одном мероприятии певица решила продемонстрировать сразу два наряда. Для своего первого выхода Бейонсе выбрала полупрозрачное блестящее платье цвета шампань, которое вскоре сменила на не менее яркий наряд. Прилегающий силуэт, полупрозрачная ткань, расшитая бисером, экстремальный разрез от бедра и линия декольте, декорированная белоснежными перьями: эксклюзивное платье от Roberto Cavalli не оставило поклонников равнодушными. Дополнили вечерний look крупные серьги в духе statement, усыпанные драгоценными камнями, и босоножки цвета металлик, украшенные кристаллами.

Бейонсе нередко интригует публикунескромными нарядами, подчеркивающими достоинства фигуры. О других ярких образах певицы читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook, Instagram

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