Разноцветная полоска и шпильки: Любовь Успенская примерила трендовый образ с брючным костюмом

«Сегодня в тренде – брючные костюмы. Я тоже решила пополнить таким свой гардероб, но вместо какого-нибудь Versace присмотрела Missoni» – прокомментировала Успенская свой выбор. На ней – костюм из удлиненного блейзера на голое тело и зауженных книзу брюк. Акцентом стал принт – многоцветная вертикальная полоска – признанный символ бренда Missoni. По цвету с ним перекликается пара классических лодочек на каблуке и бирюзовый тюрбан. Завершили look темные очки в массивной оправе.
Фолловеры оценили не только модное приобретение королевы шансона, но и отличную форму. «На такой фигуре – все класс!», «Вы в великолепной форме. Правильно, что побаловали себя таким модным костюмчиком!», – пишут в комментариях.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
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