Разноцветная полоска и шпильки: Любовь Успенская примерила трендовый образ с брючным костюмом

«Сегодня в тренде – брючные костюмы. Я тоже решила пополнить таким свой гардероб, но вместо какого-нибудь Versace присмотрела Missoni» – прокомментировала Успенская свой выбор. На ней – костюм из удлиненного блейзера на голое тело и зауженных книзу брюк. Акцентом стал принт – многоцветная вертикальная полоска – признанный символ бренда Missoni. По цвету с ним перекликается пара классических лодочек на каблуке и бирюзовый тюрбан. Завершили look темные очки в массивной оправе.