Равшана Куркова примерила пышное свадебное платье
Фото: Пресс-служба
По сюжету дочь Александра, крупного бизнесмена, отказывается от поддержки отца и пытается выстроить свою счастливую жизнь самостоятельно. Художник по костюмам Екатерина Жданова подчеркивает, что своенравный характер героини пытались передать посредством ее образов. Потому и ставки сделаны на комфорт и лаконичность, а не на то, что выглядит дорого.
Фото: Пресс-служба
«В последнее время я играла сильных, суровых героинь, с характером и стержнем, боевых подруг, строгих женщин со сложной судьбой. В сериале «За первого встречного» моя Саша — женственная, но взбалмошная героиня — мечется между героями, которых сыграли Андрей Бурковский и Александр Пашков. Я особенно рада, что она отличается от других ролей. Саша — ранимая, беззащитная, интеллигентная, эмоциональная, нежная, такая классическая девочка во всех смыслах этого слова. И хотя моя героиня порой поступает не всегда логично, мудро и достаточно импульсивно, от этого я ее люблю не меньше»
Героиня Равшаны Курковой сыграла на контрасте, надев пышное свадебное платье. И не одно, а сразу два. Первое — с экстремальным декольте и без бретелей — символ наигранных чувств. Второе — заметно проще, но олицетворяющее истинную любовь и характер героини.
О других стильных образах Равшаны Курковой читайте на Passion.ru.
Фото: Пресс-служба
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