Равшана Куркова примерила пышное свадебное платье

«В последнее время я играла сильных, суровых героинь, с характером и стержнем, боевых подруг, строгих женщин со сложной судьбой. В сериале «За первого встречного» моя Саша — женственная, но взбалмошная героиня — мечется между героями, которых сыграли Андрей Бурковский и Александр Пашков. Я особенно рада, что она отличается от других ролей. Саша — ранимая, беззащитная, интеллигентная, эмоциональная, нежная, такая классическая девочка во всех смыслах этого слова. И хотя моя героиня порой поступает не всегда логично, мудро и достаточно импульсивно, от этого я ее люблю не меньше»