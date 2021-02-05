passion.ru

Равшана Куркова примерила пышное свадебное платье

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 6

Равшана Куркова

Фото: Пресс-служба

Равшана Куркова сыграла главную роль в многосерийном фильме «За первого встречного» — иронической мелодраме о семейных ценностях и многогранности отношений. Для съемок 40-летняя актриса примерила роль невесты, надев пышное свадебное платье.

По сюжету дочь Александра, крупного бизнесмена, отказывается от поддержки отца и пытается выстроить свою счастливую жизнь самостоятельно. Художник по костюмам Екатерина Жданова подчеркивает, что своенравный характер героини пытались передать посредством ее образов. Потому и ставки сделаны на комфорт и лаконичность, а не на то, что выглядит дорого.

Фото: Пресс-служба

«В последнее время я играла сильных, суровых героинь, с характером и стержнем, боевых подруг, строгих женщин со сложной судьбой. В сериале «За первого встречного» моя Саша — женственная, но взбалмошная героиня — мечется между героями, которых сыграли Андрей Бурковский и Александр Пашков. Я особенно рада, что она отличается от других ролей. Саша — ранимая, беззащитная, интеллигентная, эмоциональная, нежная, такая классическая девочка во всех смыслах этого слова. И хотя моя героиня порой поступает не всегда логично, мудро и достаточно импульсивно, от этого я ее люблю не меньше»

Равшана Куркова

Актриса

Героиня Равшаны Курковой сыграла на контрасте, надев пышное свадебное платье. И не одно, а сразу два. Первое — с экстремальным декольте и без бретелей — символ наигранных чувств. Второе — заметно проще, но олицетворяющее истинную любовь и характер героини.

О других стильных образах Равшаны Курковой читайте на Passion.ru.

Фото: Пресс-служба

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!