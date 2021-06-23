Распускаем косы: российский бренд представил коллекцию одежды из волос

Лейтмотивом коллекции стали волосы, о мощной энергетике которых говорят испокон веков. Нить из волос Ариадны, по которой Тесей выбрался из лабиринта Минотавра, пряди-обереги, заключенные в серебряные кулоны, — идеи-вдохновители, которые использовала дизайнер Вероника Червонская в работе. В коллекции — жакеты и платья, щедро декорированные искусственными волосами разных оттенков, костюмы с уникальными hair-принтами, свитер-кольчуга, ремни-косы и серьги в виде прядей.