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Распускаем косы: российский бренд представил коллекцию одежды из волос

Пока Москва изнывает от жары, повод расстаться с кондиционером найти нелегко. Ради первого показа российского бренда Chervonsky гости собрались в библиотеке-читальне имени А.С. Пушкина, чтобы в числе первых увидеть осенне-зимнюю коллекцию, поздравить креативную команду, насладиться small talk и напитками для настроения. За событиями наблюдал и Passion.ru.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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CHERVONSKY AW 2021/22

Фото: Пресс-служба

Лейтмотивом коллекции стали волосы, о мощной энергетике которых говорят испокон веков. Нить из волос Ариадны, по которой Тесей выбрался из лабиринта Минотавра, пряди-обереги, заключенные в серебряные кулоны, — идеи-вдохновители, которые использовала дизайнер Вероника Червонская в работе. В коллекции — жакеты и платья, щедро декорированные искусственными волосами разных оттенков, костюмы с уникальными hair-принтами, свитер-кольчуга, ремни-косы и серьги в виде прядей.

Распускаем косы: российский бренд представил коллекцию одежды из волос

Фото: Пресс-служба

«Коллекция строится на работе с полупрозрачными тканями и искусственными волосами для иллюстрации энергетического поля человека. По задумке наша одежда с интеграцией уникальных hair-принтов должна являться своеобразным талисманом для ее владельцев и дарить им хорошее настроение».

Вероника Червонская

Дизайнер бренда CHERVONSKY

Фото: пресс-служба

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