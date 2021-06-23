Распускаем косы: российский бренд представил коллекцию одежды из волос
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Лейтмотивом коллекции стали волосы, о мощной энергетике которых говорят испокон веков. Нить из волос Ариадны, по которой Тесей выбрался из лабиринта Минотавра, пряди-обереги, заключенные в серебряные кулоны, — идеи-вдохновители, которые использовала дизайнер Вероника Червонская в работе. В коллекции — жакеты и платья, щедро декорированные искусственными волосами разных оттенков, костюмы с уникальными hair-принтами, свитер-кольчуга, ремни-косы и серьги в виде прядей.
Фото: Пресс-служба
«Коллекция строится на работе с полупрозрачными тканями и искусственными волосами для иллюстрации энергетического поля человека. По задумке наша одежда с интеграцией уникальных hair-принтов должна являться своеобразным талисманом для ее владельцев и дарить им хорошее настроение».
Фото: пресс-служба
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