Располневшая на 11 кг невеста одолжила свадебное платье у подруги и тайком переделала его

В период подготовки к свадьбе все изменилось. Невеста позвонила хозяйке платья и спросила, может ли она переделать его. Оказалось, за время карантина она набрала больше 11 килограммов, а ее талия выросла почти на 13 сантиметров. «Я не желаю что-то менять в своем платье. Мама не поддержала меня и сказала отдать платье, ведь я больше никогда его не надену. Я сказала, что это моя вещь и получить ее обратно я хочу такой, какой она была» — продолжает девушка. Разумеется, никто ее не послушал, а наряд отдали в ателье.

Пользователи портала Reddit активно обсуждали сложившуюся ситуацию и недоумевали, зачем невесте такой дорогостоящий ремонт. «Они просто испортят платье. Расширить его на 13 сантиметров? Проще и дешевле сшить новое на заказ», «Создается впечатление, что невеста заедала депрессию. 11 килограммов за 4 месяца — дико», «Моя свадьба была зимой и мое платье тоже было открытым. Я надела горжетку из искусственного меха, чтобы дойти до локации из церкви» — пишут в комментариях.