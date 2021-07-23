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Ракушки, лукошки и слоны: самые необычные сумки знаменитостей

Когда it-bags от Chanel и «седла» Dior надоедают, в ход идут малоизвестные бренды, винтаж и самые необычные формы. Мы собрали подборку звезд, которые умело вписывают аксессуары затейливых силуэтов в повседневные образы — смотрим и запоминаем!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кьяра Ферраньи

Фото: Instagram @chiaraferragni

Не так давно Кьяра Ферраньи похвасталась винтажной сумкой-ракушкой, которую добыла на ресейл-платформе. Берите пример с инфлюенсера, когда нет времени на сложносочиненный образ. С помощью аксессуара Кьяра акцентировала аутфит с белыми шортами и топом Sandro цвета лимонного сорбета. Последний, кстати, вполне бюджетный, особенно на фоне архивной сумки Chanel: на сейле его можно приобрести за 5 950 рублей.

Гардеробная Кайли Дженнер / Instagram @kyliejenner

От классики отказалась и королева Нидерландов Максима. На один из официальных визитов Ее Величество захватила с собой забавное лукошко, напоминающее уменьшенную версию корзины для пикника. А в арсенале Леди Гаги нашлась сумка в виде миниатюрного черного ящика, в котором легко узнать почерк бренда Mark Cross. Среди аксессуаров встречаются самые затейливые: неоновый полумесяц Coperni, как у Матильды Шнуровой, «слоник» Loewe Натальи Водяновой, сумка-«собака» Карли Клосс. Листайте галерею, чтобы увидеть больше образов.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram

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