Ракушки, лукошки и слоны: самые необычные сумки знаменитостей

Не так давно Кьяра Ферраньи похвасталась винтажной сумкой-ракушкой, которую добыла на ресейл-платформе. Берите пример с инфлюенсера, когда нет времени на сложносочиненный образ. С помощью аксессуара Кьяра акцентировала аутфит с белыми шортами и топом Sandro цвета лимонного сорбета. Последний, кстати, вполне бюджетный, особенно на фоне архивной сумки Chanel: на сейле его можно приобрести за 5 950 рублей.