Ракушки, лукошки и слоны: самые необычные сумки знаменитостей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @chiaraferragni
Не так давно Кьяра Ферраньи похвасталась винтажной сумкой-ракушкой, которую добыла на ресейл-платформе. Берите пример с инфлюенсера, когда нет времени на сложносочиненный образ. С помощью аксессуара Кьяра акцентировала аутфит с белыми шортами и топом Sandro цвета лимонного сорбета. Последний, кстати, вполне бюджетный, особенно на фоне архивной сумки Chanel: на сейле его можно приобрести за 5 950 рублей.
От классики отказалась и королева Нидерландов Максима. На один из официальных визитов Ее Величество захватила с собой забавное лукошко, напоминающее уменьшенную версию корзины для пикника. А в арсенале Леди Гаги нашлась сумка в виде миниатюрного черного ящика, в котором легко узнать почерк бренда Mark Cross. Среди аксессуаров встречаются самые затейливые: неоновый полумесяц Coperni, как у Матильды Шнуровой, «слоник» Loewe Натальи Водяновой, сумка-«собака» Карли Клосс. Листайте галерею, чтобы увидеть больше образов.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram
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