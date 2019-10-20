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Рабочая спецовка, эстетика денди и цыганская свадьба: чем завершилась Российская Недели моды в Москве

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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я выбрал вместо рекламы.
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Roma Uvarov SS'20

Фото: Екатерина Ширинкина

Российская Неделя моды в Москве подошла к концу, и 19 октября яркую точку поставили бренды Roma Uvarov, Kruzhok, Product of Imitaton, Sergey Sysoev и другие. Чем запомнился финал самого модного марафона столицы? Читайте в материале Passion.ru!

Цыганское веселье на показе Roma Uvarov

Вдохновившись бытом цыган, дизайнер Рома Уваров создал коллекцию по мотивам настоящей цыганской свадьбы. Для шумного торжества ромал были выбраны пестрые рубашки и платья с цветочными паттернами, пышные рукава и объемные плечи, яркие statement-украшения и пэчворк. А завершилось оно не менее ярко: во время финального дефиле модели разыграли на подиуме свадьбу. Роль невесты исполнила модель в пышном белом платье, женихом выступил сам дизайнер, а остальные участники шоу бросали блестки в зал.

Видео: Светлана Наконечная

Охота и рыбалка в коллекции Kruzhok

Рабочая спецовка в любых ее вариациях стала источником вдохновения для дизайнеров бренда Kruzhok. В свою весенне-летнюю коллекцию они включили остромодные рыболовецкие костюмы, скафандры и одежду для охоты. Принимаем правила маскировки и берем на вооружение брюки с крупными накладными карманами, объемные комбинезоны и все оттенки камуфляжа — хаки, оливковый, цвет сухой листвы.

Видео: Светлана Наконечная

Урок кройки и шитья от Product of Imitation

В новой коллекции бренд Product of Imitation демонстрирует новый взгляд на знаковые вещи известных модных домов. Здесь — приталенные, слегка угловатые блейзеры и пальто в духе Balenciaga, клетчатый твид с бахромой, цитирующий Chanel, рубашки и платья с принтом в виде выкроек из журналов, обилие воланов и оборок. В качестве приятного бонуса — палитра пастельных оттенков, во главе с небесно-голубым, мятным и конфетным розовым.

Видео: Светлана Наконечная

Современные денди на показе Sergey Sysoev

Философия денди — манифестация высокого качества, безупречного кроя и абсолютной совместимости костюма и фигуры. Сергей Сысоев продемонстрировал свой взгляд на вещи, доказав, что денди нового времени — не обязательно мужчина. Дизайнер стирает грань между женским и мужским гардеробом, ловко играя маскулинностью и женственностью. Общепринятое понятие стиля полностью переосмыслено: галстуки замещают ленты, пиджаки в формате over sized украсили архитектурные розы, а вместо классической обуви — комфортные сандалии.

Видео: Светлана Наконечная

О самых ярких моментах Российской Недели моды в Москве читайте в материалах Passion.ru.

Фото и видео: Екатерина Ширинкина, Светлана Наконечная

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