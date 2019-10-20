Рабочая спецовка, эстетика денди и цыганская свадьба: чем завершилась Российская Недели моды в Москве
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина
Цыганское веселье на показе Roma Uvarov
Вдохновившись бытом цыган, дизайнер Рома Уваров создал коллекцию по мотивам настоящей цыганской свадьбы. Для шумного торжества ромал были выбраны пестрые рубашки и платья с цветочными паттернами, пышные рукава и объемные плечи, яркие statement-украшения и пэчворк. А завершилось оно не менее ярко: во время финального дефиле модели разыграли на подиуме свадьбу. Роль невесты исполнила модель в пышном белом платье, женихом выступил сам дизайнер, а остальные участники шоу бросали блестки в зал.
Охота и рыбалка в коллекции Kruzhok
Рабочая спецовка в любых ее вариациях стала источником вдохновения для дизайнеров бренда Kruzhok. В свою весенне-летнюю коллекцию они включили остромодные рыболовецкие костюмы, скафандры и одежду для охоты. Принимаем правила маскировки и берем на вооружение брюки с крупными накладными карманами, объемные комбинезоны и все оттенки камуфляжа — хаки, оливковый, цвет сухой листвы.
Урок кройки и шитья от Product of Imitation
В новой коллекции бренд Product of Imitation демонстрирует новый взгляд на знаковые вещи известных модных домов. Здесь — приталенные, слегка угловатые блейзеры и пальто в духе Balenciaga, клетчатый твид с бахромой, цитирующий Chanel, рубашки и платья с принтом в виде выкроек из журналов, обилие воланов и оборок. В качестве приятного бонуса — палитра пастельных оттенков, во главе с небесно-голубым, мятным и конфетным розовым.
Современные денди на показе Sergey Sysoev
Философия денди — манифестация высокого качества, безупречного кроя и абсолютной совместимости костюма и фигуры. Сергей Сысоев продемонстрировал свой взгляд на вещи, доказав, что денди нового времени — не обязательно мужчина. Дизайнер стирает грань между женским и мужским гардеробом, ловко играя маскулинностью и женственностью. Общепринятое понятие стиля полностью переосмыслено: галстуки замещают ленты, пиджаки в формате over sized украсили архитектурные розы, а вместо классической обуви — комфортные сандалии.
О самых ярких моментах Российской Недели моды в Москве читайте в материалах Passion.ru.
Фото и видео: Екатерина Ширинкина, Светлана Наконечная
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!