Рабочая спецовка, эстетика денди и цыганская свадьба: чем завершилась Российская Недели моды в Москве

Цыганское веселье на показе Roma Uvarov

Вдохновившись бытом цыган, дизайнер Рома Уваров создал коллекцию по мотивам настоящей цыганской свадьбы. Для шумного торжества ромал были выбраны пестрые рубашки и платья с цветочными паттернами, пышные рукава и объемные плечи, яркие statement-украшения и пэчворк. А завершилось оно не менее ярко: во время финального дефиле модели разыграли на подиуме свадьбу. Роль невесты исполнила модель в пышном белом платье, женихом выступил сам дизайнер, а остальные участники шоу бросали блестки в зал.