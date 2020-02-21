Шейк вышла на подиум в платье, совместившим в себе спортивное худи с капюшоном и карманом-кенгуру и юбку-мини с широким кринолином. Необычный модный гибрид был дополнен готическими ботфортами на шнуровке и с платформами в духе 80-х, кожаными митенками и акцентными украшениями в виде многоярусного ожерелья, крупных жемчужных серег и браслетов. Эпатажной деталью образа стал трехэтажный парик, как у мадам де Помпадур. Джереми Скотт, креативный директор Дома Moschino, процитировал моду второй половины XVIII века с ее любовью к пышным платьям, бесконечным оборкам и многоярусным прическам. Модели, в числе которых сестры Хадид и Кайя Гербер, дефилировали в платьях-тортах, тренчах с кринолинами и в блузках с объемными буфами. Фото и видео: Vogue.com, Globallook, InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!