Пышнотелая невеста шокировала Сеть откровенным комбинезоном неподходящего размера

Пользователи Сети не могли поверить, что девушка выбрала этот комбинезон. Анонимный пользователь добавил сразу несколько фотографий – с примерки образа и со свадьбы. «Представитель сообщества людей, у которых нет зеркала», «У нее красивая фигура, и мне очень жаль, что никто не посоветовал ей подчеркнуть ее одеждой правильного размера», «Комбинезоны часто бывают коварными, и этот – один из них», «У нее, видимо, нет любящих друзей» – пишут в комментариях.