Пышнотелая невеста шокировала Сеть откровенным комбинезоном неподходящего размера
Пользователей возмутил тесный комбинезон пышнотелой невесты, аппетитные формы которой стремились выпрыгнуть из декольте. Многие отметили, что она будто бы собралась в ночной клуб, а не на собственную свадьбу.
Невеста решила заменить традиционное платье белоснежным комбинезоном с брюками-клеш, открытым верхом и максимально оголенной спиной. Модный эксперимент, по всей видимости, провалился: лиф был абсолютно несовместим с размером бюста героини торжества, но это ее не остановило. Образ для церемонии бракосочетания она дополнила грубыми черными босоножками на массивной танкетке и парой лаконичных украшений.
Фото: Facebook/thats it, I'm wedding shaming (non ban-happy edition)
Пользователи Сети не могли поверить, что девушка выбрала этот комбинезон. Анонимный пользователь добавил сразу несколько фотографий – с примерки образа и со свадьбы. «Представитель сообщества людей, у которых нет зеркала», «У нее красивая фигура, и мне очень жаль, что никто не посоветовал ей подчеркнуть ее одеждой правильного размера», «Комбинезоны часто бывают коварными, и этот – один из них», «У нее, видимо, нет любящих друзей» – пишут в комментариях.
Фото: Vostock-photo, Facebook
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