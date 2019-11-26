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Пышная юбка и бюстье в тон: невеста восхитила Сеть необычным свадебным нарядом

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Жаркий климат Австралии вдохновил 25-летнюю невесту на смелый образ. Девушка решила похвастаться рельефным прессом и бронзовым загаром.

Привычные свадебные платья явно не вписывались в сюжет праздника, который придумала австралийская фитнес-модель и блогер.

Для собственной свадьбы девушка выбрала пышную юбку-макси с завышенной линией талии, которую дополнила миниатюрным бюстье без бретелей. Из традиционных для бракосочетания аксессуаров – роскошная фата и букет, выполненный из белоснежных цветов. После торжественной церемонии девушка сменила образ, сообщает The Sun. Стефани надела белоснежное атласное платье с разрезами и нескромным декольте, а в пару к нему – спортивные кеды в тон.

Фото: Instagram

«Свадебное платье моей мечты…Оно отражает меня и очень мне нравится» – прокомментировала модель. Образ пришелся по душе и фолловерам: «Потрясающе!», «Вы выглядите восхитительно!», «Ты невероятно красивая», «Прекрасный образ» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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