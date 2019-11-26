Пышная юбка и бюстье в тон: невеста восхитила Сеть необычным свадебным нарядом
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Привычные свадебные платья явно не вписывались в сюжет праздника, который придумала австралийская фитнес-модель и блогер.
Для собственной свадьбы девушка выбрала пышную юбку-макси с завышенной линией талии, которую дополнила миниатюрным бюстье без бретелей. Из традиционных для бракосочетания аксессуаров – роскошная фата и букет, выполненный из белоснежных цветов. После торжественной церемонии девушка сменила образ, сообщает The Sun. Стефани надела белоснежное атласное платье с разрезами и нескромным декольте, а в пару к нему – спортивные кеды в тон.
«Свадебное платье моей мечты…Оно отражает меня и очень мне нравится» – прокомментировала модель. Образ пришелся по душе и фолловерам: «Потрясающе!», «Вы выглядите восхитительно!», «Ты невероятно красивая», «Прекрасный образ» – пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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