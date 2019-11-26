Пышная юбка и бюстье в тон: невеста восхитила Сеть необычным свадебным нарядом

Для собственной свадьбы девушка выбрала пышную юбку-макси с завышенной линией талии, которую дополнила миниатюрным бюстье без бретелей. Из традиционных для бракосочетания аксессуаров – роскошная фата и букет, выполненный из белоснежных цветов. После торжественной церемонии девушка сменила образ, сообщает The Sun. Стефани надела белоснежное атласное платье с разрезами и нескромным декольте, а в пару к нему – спортивные кеды в тон.