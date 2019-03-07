«Пускай напяливает хоть мешок из-под картошки»: Александр Васильев высказался о стиле 30-летней Ирины Горбачевой

Обычно ведущий шоу «Модный приговор» Александр Васильев жестко критикует стиль российских знаменитостей и даже позволяет себе на основании этого высказываться об их личной жизни, но на днях в новой колонке на портале 7days.ru он даже похвалил известную актрису Ирину Горбачеву.
«Мы ее ценим за искрометный юмор и талант. Она — тот случай, когда одежда не имеет никакого значения. Ирина может ходить в спортивных костюмах и кроссовках, как ей удобно, — ее все равно будут всюду звать, потому что она оригинальная, харизматичная. Я ей советую не обращаться ни к каким стилистам, ничего не менять, ходить в том, что ей под руку попалось, пускай напяливает хоть мешок из-под картошки. Желаю только одного — не меняться. Потому что в этой несуразице ее гардероба есть особенный шарм», — заявил Васильев.
Александр Александрович поделился своим мнением и о внешности Ирины: «Горбачеву, конечно, нельзя назвать красавицей, но внешность у нее запоминающаяся. Довольно длинный нос, тяжелый рубленый подбородок. Но обаяния — море. Внешность нашей героини никак нельзя назвать славянской. Зато Иру легко можно представить в каком-нибудь английском сериале. Я бы даже доверил ей роль Мэри Поппинс».
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram