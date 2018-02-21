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Прямо из постели? Беременная Лонгория вышла в свет в ночнушке и халате

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Ева Лонгория
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В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии Costume Designers Guild Awards, гостьей которой стала 42-летняя Ева Лонгория.

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория находится уже на шестом месяце беременности, но не перестает выходить в свет. На днях она появилась на церемонии вручения премии Costume Designers Guild Awards и удивила остальных гостей своим нарядом.

Ева выбрала нежно-розовое атласное платье, которое дополнила длинной накидкой в тон. Но такой комплект не понравился модным критикам, которые сочли его похожим на ночную сорочку и халат.

Впрочем, Лонгория явно была довольна собой и непринужденно позировала фотографам на красной дорожке мероприятия. А как вам наряд актрисы?

Фото: Getty Images, Global Look Press, Instagram

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