Прямо из постели? Беременная Лонгория вышла в свет в ночнушке и халате

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория находится уже на шестом месяце беременности, но не перестает выходить в свет. На днях она появилась на церемонии вручения премии Costume Designers Guild Awards и удивила остальных гостей своим нарядом.

Ева выбрала нежно-розовое атласное платье, которое дополнила длинной накидкой в тон. Но такой комплект не понравился модным критикам, которые сочли его похожим на ночную сорочку и халат.