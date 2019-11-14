Полупрозрачная туника и черное бикини: Навка показала смелый образ для отдыха на побережье

Солнечное фото и наряд Навки восхитили подписчиков. «Шикарно выглядите», «Какие вы красивые! Восхищаюсь, как вы все успеваете!», «Шикарное платье», «Вы очаровательны, вам очень идет!», «Очень красиво! Фигура просто улетная», «Даже на отдыхе очень стильные», «Вы прекрасны в этом наряде, очень элегантно!» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!