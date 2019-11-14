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Полупрозрачная туника и черное бикини: Навка показала смелый образ для отдыха на побережье

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram

Татьяна Навка отдыхает с семьей, наслаждаясь жаркой погодой и морем. В одной из последних публикаций 44-летняя фигуристка доказала, что знает толк в travel-образах, которые подчеркивают фигуру с самого выгодного ракурса.

На фото в Instagram Навка позирует вместе с маленькими детьми. На ней — приталенная туника длины макси из полупрозрачной золотистой ткани, через которую видно черное бикини. Нити люрекса играют бликами на солнце, подчеркивая загар фигуристки. Гармоничным завершением образа стала плетеная шляпка с широкими полями, декорированная принтованной лентой. От солнца звезду защищают большие солнцезащитные очки.

Солнечное фото и наряд Навки восхитили подписчиков. «Шикарно выглядите», «Какие вы красивые! Восхищаюсь, как вы все успеваете!», «Шикарное платье», «Вы очаровательны, вам очень идет!», «Очень красиво! Фигура просто улетная», «Даже на отдыхе очень стильные», «Вы прекрасны в этом наряде, очень элегантно!» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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