Прозрачное кружево, тонкая сетка и акцент на аппетитные формы: Успенская устроила парад роскошных платьев

«Ах, какая женщина! Молодец», «Вы красавица, я вас обожаю», «Ох, Любаня, что творит!», «Бомба. Может рано их в музей отдавать», «Сногсшибательные платья», «Богиня!», «Вы – главное украшение этих нарядов», «Шедевр – это вы, Любочка! А платье, оно лишь подчеркивает ваше естество, ваш образ и вашу харизму», «Шикарная женщина в соответствующих платьях» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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