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Прозрачное кружево, тонкая сетка и акцент на аппетитные формы: Успенская устроила парад роскошных платьев

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram

Любовь Успенская похвасталась своей коллекцией дизайнерских платьев в Instagram. 65-летняя певица решила сменить имидж, а вместе с ним – элегантные макси-платья на мини.

«Каждое платье Zuhair Murad – это маленькая история моей жизни, мои яркие выступления, маленькая эпоха. Прощаюсь с образами длинных платьев! Сегодня они пополнили мой музей. Каждое из этих платьев – это отдельный экспонат, абсолютно без преувеличения! Некоторые из них мне подарили Марьяна Бельчанская и Филипп Киркоров. И сегодня я не изменяю любимому Zuhair Murad, а перешла на короткие шикарные платья custom-made» – прокомментировала пост Успенская.

Артистка показала 9 дизайнерских платьев, каждое из которых выполнено на основе ультратонкой сетки, прозрачного кружева, струящегося шифона, усыпанного кристаллами. Здесь – растительные паттерны и ориентальный стиль, асимметричные формы и нежные оборки. А главное – силуэтные вариации, которые подстраиваются под фигуру звезды как «вторая кожа». Успенской нечего скрывать: певица смело демонстрирует изгибы тела и аппетитные формы, чем продолжает восхищать подписчиков.

«Ах, какая женщина! Молодец», «Вы красавица, я вас обожаю», «Ох, Любаня, что творит!», «Бомба. Может рано их в музей отдавать», «Сногсшибательные платья», «Богиня!», «Вы – главное украшение этих нарядов», «Шедевр – это вы, Любочка! А платье, оно лишь подчеркивает ваше естество, ваш образ и вашу харизму», «Шикарная женщина в соответствующих платьях» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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