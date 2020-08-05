Проверено невестами: какие свадебные платья самые удобные

Пост получил отклик у коллег-невест. «Да! Однажды я пришла в свадебный салон и попросила показать мне платье с карманами. Консультант вопросительно посмотрела на меня и недоуменно спросила, зачем они мне. Странная штука: я всегда прячу руки в карманы, когда нервничаю, и это помогает мне. И вообще, туда можно положить все необходимое. Носовой платок, например, на случай, если я заплачу» — рассказала свою историю одна из подписчиц. «Я всерьез задумываюсь, чтобы запустить собственный бренд одежды, где абсолютно все будет с карманами», «Одна из моих подружек убедила, что мне не нужны карманы. Я до сих пор не могу простить ей этого! Карманов действительно не хватает!», «Я сейчас учусь конструировать свадебные наряды. Когда у меня будет своя линейка одежды, каждое платье будет иметь, как минимум, один карман» — пишут остальные.