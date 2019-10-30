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«Прекрасный пингвинчик»: Гагарина примерила необычный образ с мужским смокингом и галстуком-бабочкой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Полина Гагарина удивила поклонников оригинальным образом: место блестящих платьев и шелковых комбинаций занял главный атрибут мужского гардероба – брючный костюм.

Для съемки шоу «Голос» 32-летняя певица облачилась в бархат. Гагарина построила образ вокруг контраста черного и белого, надев классический костюм по типу мужского. Приталенный смокинг с атласными лацканами дополнен шелковой белой рубашкой и галстуком-бабочкой. Винтажный look завершили прямые брюки, рифмующиеся с верхом из бархата. Из акцентных деталей – пара лаконичных ювелирных украшений. Дерзкий образ звезды подчеркнула стильная прическа – гладкое каре.

Фолловерам смокинг на хрупких плечах Гагариной пришелся по душе. «Шикарная вы, Полиночка!», «Шикарный образ», «Неожиданный образ, но сногсшибательный», «Вам очень идет такой образ», «Как же вам идут костюмы!», «Невероятный костюм», «Железная леди», «Прекрасный пингвинчик», «Ух ты, какая стильная!» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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