«Прекрасный пингвинчик»: Гагарина примерила необычный образ с мужским смокингом и галстуком-бабочкой

Фолловерам смокинг на хрупких плечах Гагариной пришелся по душе. «Шикарная вы, Полиночка!», «Шикарный образ», «Неожиданный образ, но сногсшибательный», «Вам очень идет такой образ», «Как же вам идут костюмы!», «Невероятный костюм», «Железная леди», «Прекрасный пингвинчик», «Ух ты, какая стильная!» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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