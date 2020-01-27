«Прекрасная нимфа»: Алсу в роскошном вечернем образе собрала сотни комплиментов

Фолловеры не жалели восторженных комплиментов – образ оценили и поклонники, и звездные коллеги. «Как же красиво!» – написала Екатерина Одинцова, «Ну какая же ты красавица!» – восхитилась Валерия. «Очень красиво и женственно!», «Вы неподражаемы! Голливуд отдыхает», «Роскошная кинодива», «Прекрасная нимфа», «Какая женственная, скромная и в то же время прям царственная красота», «Как платье подходит к цвету ваших глаз!», «Однозначно самая стильная. Всегда на высоте» – комментируют подписчики.

Фото: Instagram

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