«Прекрасная нимфа»: Алсу в роскошном вечернем образе собрала сотни комплиментов
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Фото: Instagram
В своем Instagram Алсу опубликовала серию снимков в безупречном вечернем наряде. На ней – шелковое платье с запахом от Alexander Terekhov. Свободный верх, подчеркнутая линия талии, длина макси и цвет голубой металлик продемонстрировали идеальную совместимость со стройной фигурой певицы. Звезда предпочла добавить больше блеска, дополнив аутфит золотистыми босоножками с «кисточками» в духе party shoes. Акценты в виде ювелирных украшений были расставлены по всему образу: на шее – крупное ожерелье в формате statement, к нему – серьги из того же комплекта и роскошное кольцо на две фаланги.
Фолловеры не жалели восторженных комплиментов – образ оценили и поклонники, и звездные коллеги. «Как же красиво!» – написала Екатерина Одинцова, «Ну какая же ты красавица!» – восхитилась Валерия. «Очень красиво и женственно!», «Вы неподражаемы! Голливуд отдыхает», «Роскошная кинодива», «Прекрасная нимфа», «Какая женственная, скромная и в то же время прям царственная красота», «Как платье подходит к цвету ваших глаз!», «Однозначно самая стильная. Всегда на высоте» – комментируют подписчики.
Фото: Instagram
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