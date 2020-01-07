Повседневная одежда и фото на смартфон: в Сети обсуждают молодоженов, которые пожалели денег на свадьбу

Эту камерную свадьбу пользователи буквально осыпали колкостями. «Ужасная свадьба, отвратительные наряды невесты и жениха. Такое чувство, что они стоят на коврике для ванной, и обувь их уродлива», «Это на 100% напоминает свадьбу школьницы, которая узнала, что беременна. Выглядит так, будто бы им по 15 лет…Разве это настоящая свадьба?», «Если вы не можете позволить нормальную локацию для свадьбы, подумайте, может у ваших друзей или родственников есть симпатичная площадка или отпразднуйте свадьбу в парке», «Видимо, они настолько пожалели денег, что они решили даже не выходить за пределы своей гостиной… Я так понимаю, кто-то просто разлил варенье на бумагу, чтобы оно выглядело как лепестки роз?», «Жених даже не нашел нужным заправить рубашку» —пишут в комментариях.

Фото: Vostock-photo, Facebook

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