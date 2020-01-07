Повседневная одежда и фото на смартфон: в Сети обсуждают молодоженов, которые пожалели денег на свадьбу
«С этой девушкой мы вместе учились в школе много лет назад. Она вышла замуж за симпатичного молодого человека. Не могу судить, но вы только посмотрите на интерьер этой комнаты, фото на телефон и обувь жениха! А эта дорожка из бумаги…» — написал анонимный автор публикации в одном из сообществ на Facebook.
На фото молодожены позируют на фоне камина, украшенного свадебным декором. Вместо красной ковровой дорожки от него тянется бумага для упаковки подарков. Девушка одета в облегающее платье экстремально короткой длины с объемными рукавами. Как и полагается невесте, на ее прическе красуется белая фата, правда, нарядные туфли на каблуке заменили золотистые сандалии. Жених думал о дресс-коде гораздо меньше, чем возлюбленная, поэтому и вовсе надел клетчатую рубашку, мешковатые брюки горчичного цвета и повседневные кроссовки.
Фото: Facebook/That's it i'm wedding shaming
Эту камерную свадьбу пользователи буквально осыпали колкостями. «Ужасная свадьба, отвратительные наряды невесты и жениха. Такое чувство, что они стоят на коврике для ванной, и обувь их уродлива», «Это на 100% напоминает свадьбу школьницы, которая узнала, что беременна. Выглядит так, будто бы им по 15 лет…Разве это настоящая свадьба?», «Если вы не можете позволить нормальную локацию для свадьбы, подумайте, может у ваших друзей или родственников есть симпатичная площадка или отпразднуйте свадьбу в парке», «Видимо, они настолько пожалели денег, что они решили даже не выходить за пределы своей гостиной… Я так понимаю, кто-то просто разлил варенье на бумагу, чтобы оно выглядело как лепестки роз?», «Жених даже не нашел нужным заправить рубашку» —пишут в комментариях.
Фото: Vostock-photo, Facebook
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!