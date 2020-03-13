Повереннова в «рабочей» спецовке, Шпица в платье с разрезом и другие звезды на вечеринке Suitsupply в Москве

Дарья Повереннова появилась на мероприятии в total look из денима, который выстроила вокруг остромодного комбинезона в духе рабочей спецовки. Актриса также не упустила возможность примерить эффектный брючный костюм. Екатерина Шпица продемонстрировала мастер-класс по созданию монолука, взяв за основу нежные кремовые тона: звезда накинула тренч поверх лаконичного платья с интригующим разрезом. Любовь к бежевым и кофейным оттенкам проявила и Юлия Снигирь, собрав роскошный образ с классическими брюками-клеш, однотонным топом и безупречно скроенным пальто в клетку. Ольга Кабо отдала предпочтение абстрактным принтам, блеснув в летящем платье-миди и колготках в сеточку.

Бренд Suitsupply Women, основанный в 2017 году, успел завоевать сердца жительниц крупнейших мировых мегаполисов. Философия бренда базируется на безупречном качестве материалов, пошива, а также кроя, который подчеркивает фигуру с самых выгодных ракурсов. Основу новой коллекции составили классические брючные двойки, рубашки, платья и легкие пальто. На презентации гостям также было предложено создать свой идеальный костюм, выбрав любой понравившийся материал и фурнитуру.