passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Повереннова в «рабочей» спецовке, Шпица в платье с разрезом и другие звезды на вечеринке Suitsupply в Москве

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 23

Дарья Повереннова

Фото: Пресс-служба

12 марта голландский премиум-бренд Suitsupply провел вечеринку по случаю открытия первого бутика в России. Отметить модное событие прибыл основатель и владелец бренда Фокке де Йонг, а также звездные поклонницы марки – Дарья Повереннова, Екатерина Шпица, Юлия Снигирь, Ольга Кабо и многие другие.

Дарья Повереннова появилась на мероприятии в total look из денима, который выстроила вокруг остромодного комбинезона в духе рабочей спецовки. Актриса также не упустила возможность примерить эффектный брючный костюм. Екатерина Шпица продемонстрировала мастер-класс по созданию монолука, взяв за основу нежные кремовые тона: звезда накинула тренч поверх лаконичного платья с интригующим разрезом. Любовь к бежевым и кофейным оттенкам проявила и Юлия Снигирь, собрав роскошный образ с классическими брюками-клеш, однотонным топом и безупречно скроенным пальто в клетку. Ольга Кабо отдала предпочтение абстрактным принтам, блеснув в летящем платье-миди и колготках в сеточку.

Бренд Suitsupply Women, основанный в 2017 году, успел завоевать сердца жительниц крупнейших мировых мегаполисов. Философия бренда базируется на безупречном качестве материалов, пошива, а также кроя, который подчеркивает фигуру с самых выгодных ракурсов. Основу новой коллекции составили классические брючные двойки, рубашки, платья и легкие пальто. На презентации гостям также было предложено создать свой идеальный костюм, выбрав любой понравившийся материал и фурнитуру.

Фото: пресс-служба

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!