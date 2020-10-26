Повереннова в костюме цвета бетона, Кабо в блестящих клешах и другие звезды на показе Ereda

Дарья Повереннова дефилировала по алой дорожке в маскулинном костюме цвета бетона. Двойку монументальных форм из свободных брюк и жакета oversize актриса зарифмовала с бланковой футболкой и напрочь отказалась от каблуков в пользу комфорта. Ольга Кабо продемонстрировала идеальную модную экипировку для промозглой погоды, блеснув в объемном джемпере цвета шоколада и брюках-палаццо из мерцающей ткани. Екатерина Климова сделала ставку на эффектный кардиган в оттенке серой дымки, а Катя Лель разбавила черный total-образ фактурным пальто цвета пломбира. Нина Шацкая не удержалась и добавила «перчинку» в консервативный монохром. И одно можно сказать наверняка: пальто с «хищным» принтом певице определенно к лицу.