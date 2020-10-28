Постройневшая Пелагея покорила Сеть фото в «школьном» мини-платье

Звезда позирует в платье с объемными рукавами, подчеркнутой талией и длиной мини. Классический полуночно-синий оттенок разбавлен контрастным цветочным принтом и забавной деталью — ажурным белым воротничком, цитирующим школьную форму прошлых десятилетий. Наряд продемонстрировал стройную фигуру исполнительницы с самых выгодных ракурсов. Поверх платья Пелагея накинула короткое пальто с рукавами 3/4 и меховыми манжетами. Утеплить образ помогли плотные черные колготки и брутальные берцы на тракторной подошве. Завершающие штрихи — вместительная сумка на длинном плечевом ремне и пара ювелирных акцентов.

Пелагея буквально покорила Сеть новым образом: подписчики не жалели теплых слов. «Поля, вы невероятная!», «Очень похудела!», «Как можно быть настолько красивой и сводить с ума!», «Штраф за превышение красоты!», «Какая дама!», «Вот это форма, браво!» — пишут в комментариях.