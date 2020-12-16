Постройневшая Лариса Вербицкая блеснула в строгом костюме и топе цвета пудры

Вербицкая выбрала строгий черный костюм с классическими, слегка зауженными книзу брюками, и удлиненным жакетом свободного силуэта. Скрепила союз блуза в нежном оттенке пудры и многоярусные жемчужные бусы. Дополнили образ лаконичные замшевые ботильоны на устойчивых каблуках цвета серебристый металлик. «До Нового года 15 дней. Сижу, жду и очень надеюсь, что все, что не сбылось в этом году, сбудется в будущем», — прокомментировала пост Лариса.

Поклонники не скупились на комплименты для любимой телеведущей. «Выглядите, как всегда, восхитительно», «Красивая Лариса», «Милая, нежная, очаровательная», «Какая классная девчонка!», «Какая вы красивая и молодая», «Как вам идут брючные костюмы, очень красиво подчеркивают фигуру», «Вы совсем не изменились! Эталон нежности», «Поделитесь секретом стройности!», — пишут в комментариях.