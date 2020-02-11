Постройневшая Кристина Асмус в удлиненном пиджаке и «стильных тапочках» принимает комплименты поклонников

«Ты превосходна, с каждым днем все милее», «Самая красивая в отечественном шоу-бизнесе», «Какие ножки красивые, худенькие», «Чет ты совсем исхудала, кожа да кости», «Все бабы как бабы, а у Гарика Богиня», — комментируют подписчики.

Особенное внимание привлекла обувь актрисы: «Кристина, почему вы вечно такая модная и красивая? Бесите прям», «Туфельки прелесть», «Пальчики прекрасны», «В каком отеле дают такие тапочки?», «Очень красиво и стильно».