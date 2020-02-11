Постройневшая Кристина Асмус в удлиненном пиджаке и «стильных тапочках» принимает комплименты поклонников
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Кристины Асмус
«Москва закрутила, конечно. Интаграм-детокс как-то сам собой произошел))) Даж не заходила и не залипала бессмысленно как обычно)) Я уже 4 дня в Москве, сижу сейчас слегка за другим столиком в гримерной театра имени Ермоловой))))) И с теплотой вспоминаю неделю на Мальдивах», — рассказала она.
«Ты превосходна, с каждым днем все милее», «Самая красивая в отечественном шоу-бизнесе», «Какие ножки красивые, худенькие», «Чет ты совсем исхудала, кожа да кости», «Все бабы как бабы, а у Гарика Богиня», — комментируют подписчики.
Особенное внимание привлекла обувь актрисы: «Кристина, почему вы вечно такая модная и красивая? Бесите прям», «Туфельки прелесть», «Пальчики прекрасны», «В каком отеле дают такие тапочки?», «Очень красиво и стильно».
Фото и видео: instagram
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