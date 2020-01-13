Пользователи высмеяли «платье принцессы», которое в Сети продают за 49 000 рублей: «Как огромная подушка»

Автор объявления восхищенно отзывалась о своей модной находке прошлых лет. Женщина рассказала, что за это платье со шлейфом она некогда отдала $2000 (около 122 000 рублей). Теперь же она предлагает купить его за $800 (около 49 000 рублей), подчеркивая, что торг в разумных пределах уместен. Владелица вещи утверждает: «В этом платье вы будете чувствовать себя настоящей принцессой. Платье щедро расшито бусинами, даже вдоль шлейфа».