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Пользователи высмеяли «платье принцессы», которое в Сети продают за 49 000 рублей: «Как огромная подушка»

В Сети выставили на продажу свадебное платье формата plus-size, названное владелицей «платьем принцессы». Пользователи не упустили шанса для шуток и критики.

Автор объявления восхищенно отзывалась о своей модной находке прошлых лет. Женщина рассказала, что за это платье со шлейфом она некогда отдала $2000 (около 122 000 рублей). Теперь же она предлагает купить его за $800 (около 49 000 рублей), подчеркивая, что торг в разумных пределах уместен. Владелица вещи утверждает: «В этом платье вы будете чувствовать себя настоящей принцессой. Платье щедро расшито бусинами, даже вдоль шлейфа».

Фото: Reddit.com

Эту точку зрения пользователи сайта Reddit не разделили. «Простынь от кутюр», «Выглядит как огромная подушка», «Будто бы его не закончили», «Напоминает бумажные украшения, которые я делал на Рождество», «Какая принцесса? Принцесса из Королевства троллей?» — пишут в комментариях.

Фото: Vostock-photo, Reddit.com

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