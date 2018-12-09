Пользователи Сети раскритиковали неудачный наряд Натальи Подольской

Новый год для звезд начинается уже в начале декабря — вместе со съемками новогодних программ и концертов. 36-летняя Наталья Подольская не стала исключением и приняла участие в концерте «Русское Рождество», организованном «Русским Радио». Фотография, сделанная за кулисами этого мероприятия, на днях появилась в блоге певицы: «Новый Год и Рождество уже рядом!!! Концертов будет уйма!!! А это закулисье Русского Рождества».