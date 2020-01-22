Полупрозрачный топ и бронзовый загар: звезда «Клона» Джованна Антонелли показала эффектный сафари-образ
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Стильный городской look актриса выстроила вокруг теплого песочного оттенка в сочетании с белым и хаки. Расслабленная двойка из рубашки с коротким рукавом и широких брюк высокой посадки дополнена полупрозрачной белой майкой, сквозь которую видно бра. Соединил тандем тонкий кожаный пояс шоколадного оттенка. Джованна отдала предпочтение удобной массивной обуви, зарифмовав комплект с ботинками цвет хаки. Завершающие штрихи – вместительная молочно-белая сумка-сетчел, классические очки-авиаторы и акцентные украшения.
Джованна Антонелли активно поддерживает физическую форму тренировками. Поэтому актриса смело позирует в Instagram в полупрозрачных юбках, декольтированных платьях и коротких шортах. О других стильных образах звезды читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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