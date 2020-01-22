Полупрозрачный топ и бронзовый загар: звезда «Клона» Джованна Антонелли показала эффектный сафари-образ

Джованна Антонелли активно поддерживает физическую форму тренировками. Поэтому актриса смело позирует в Instagram в полупрозрачных юбках, декольтированных платьях и коротких шортах. О других стильных образах звезды читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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