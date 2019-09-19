Поклонники Валерии обсуждают стильный прикид ее мужа: «Как партработник 80х, которому удалось отхватить джинсу»

Мнения разделились. Кому-то из подписчиков Иосиф напомнил «партийного работника 80х, которому где то удалось отхватить джинсовку». А кому-то очень понравился выбор жены продюсера.

«Валерия, супер. Вы его классно приодели», «Очень крутой и наряд и мужчина», «Стильный прикид», «Молодит 100%», «Ему это одеяние очень идет, он выглядит и моложе и стройнее», «Ну если по частям... одно уже в современности, другое тянется с прошлого, а третье мечется между первым и вторым ища выход», «Look "родом из СССР". Куртка с "черного рынка", а штаны "Работница". Понятно, что не так на самом деле, но вот напомнило», «Смотрю так и сяк... что то не так, упрощает как-то... а он молодец доверяет, любит потому что», «Ну может это по сценарию так надо», «Главное, что на его лице сияет доброта, а наряд может быть любой, какой ему нравиться», — спорят в комментариях.

А что думаете по этому поводу вы?