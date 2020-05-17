Поклонники обсуждают смелый образ Валерии в мини: «Чем старше женщина, тем короче юбка»

«А что сочинять-то? Такие ноги - только в такие мюли и только с таким платьем!», «Круть 😍 даже к хештегам не придерёшься 🙃 все написали 👍 все как есть», «Валерия, Вы перманентная красавица, очень крутая самоирония», «Такие ножки грех не показывать», «Валерия, вашу красоту никакой наряд не испортит», «В чем бы вы ни были, вам все идет, потому что фигура позволяет!Да и потом вы артисты - вам все по статусу можно…», «Какая же вы красивая, Валерия!!! Очень молодо выглядите!!!!», «Очень красивый образ», «И не страшно, что не шешнадцать - нам дорог каждый день», «Хештеги супер 😂😂😂 как раз для этих озлобленных блюстительниц чужой морали (особенно когда их не спрашивают)», «Валерия — девочка девочкой. Правильно вас Иосиф называет», «Вы несравненная, необычайно прекрасная девушка!», — комментируют подписчики.

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