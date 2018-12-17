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Поклонники не оценили мятое платье Веры Брежневой и сравнили его с пакетом для мусора

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Веры Брежневой

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Поклонники дуэта «Александр Ревва — Вера Брежнева» критикуют платье звезды. Их оппоненты спорят, что и «мусорный пакет» отлично сидит на идеальной фигуре бывшей солистки «ВИА Гры».

Примерно сутки назад в блоге шоумена Александра Реввы появилось фото с Верой Брежневой. «Вера!!! Был рад повидать тебя и спеть нашу любимую песню.... #дуэт #ВераРевва #лунааааа», — написал артист.

«Красивейшая песня и @ververa прекрасная и шикарная! Вообще красивая пара», «Породистые и шикарные!!!! Улет!!!Приятно посмотреть!!!», «Вера классная певица и платье супер», «Вера очаровательна», — оценили поклонники.

Однако наряд звезды понравился далеко не всем.

«Вера иногда выглядит сногсшибательно. Иногда, простите, как трансвестит. А эта фотка смешная, будто ее имочалили и завернули в пакет», «Такая красивая, а одета в платье из целлофана... Ревва красавчик», «Что за пакет на Брежневой?», «Зачем это платье?», «Вера в мусорном пакете», «Вера, платье тебя портит», «Не лучшее фото Брежневой, собственно, как и лук», — пишут фолловеры, отмечая, что в другие разы звезда выглядела гораздо эффектнее.

А как считаете вы?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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