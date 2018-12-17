Поклонники не оценили мятое платье Веры Брежневой и сравнили его с пакетом для мусора

Примерно сутки назад в блоге шоумена Александра Реввы появилось фото с Верой Брежневой. «Вера!!! Был рад повидать тебя и спеть нашу любимую песню.... #дуэт #ВераРевва #лунааааа», — написал артист.
«Красивейшая песня и @ververa прекрасная и шикарная! Вообще красивая пара», «Породистые и шикарные!!!! Улет!!!Приятно посмотреть!!!», «Вера классная певица и платье супер», «Вера очаровательна», — оценили поклонники.
Однако наряд звезды понравился далеко не всем.
«Вера иногда выглядит сногсшибательно. Иногда, простите, как трансвестит. А эта фотка смешная, будто ее имочалили и завернули в пакет», «Такая красивая, а одета в платье из целлофана... Ревва красавчик», «Что за пакет на Брежневой?», «Зачем это платье?», «Вера в мусорном пакете», «Вера, платье тебя портит», «Не лучшее фото Брежневой, собственно, как и лук», — пишут фолловеры, отмечая, что в другие разы звезда выглядела гораздо эффектнее.
А как считаете вы?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram