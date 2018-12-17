Поклонники не оценили мятое платье Веры Брежневой и сравнили его с пакетом для мусора

Примерно сутки назад в блоге шоумена Александра Реввы появилось фото с Верой Брежневой. «Вера!!! Был рад повидать тебя и спеть нашу любимую песню.... #дуэт #ВераРевва #лунааааа», — написал артист.

«Красивейшая песня и @ververa прекрасная и шикарная! Вообще красивая пара», «Породистые и шикарные!!!! Улет!!!Приятно посмотреть!!!», «Вера классная певица и платье супер», «Вера очаровательна», — оценили поклонники.

Однако наряд звезды понравился далеко не всем.