Поклонники Ларисы Гузеевой не оценили ее модную обувь: «В домашних тапках в кино?»

«В домашних тапках в кино?», «Не пойму, что это за прикид, будто тетя из села в гости в город приехала. Забыла ведать туфли одеть и причесаться», «На таджикский наряд похоже», «Да, Лариса, как-то не очень, домашний халат, домашние шлепки и причесон не очень», «Ларису, как сильную личность уважаю, интересная, с характером...но вот с одежкой всегда у нее проблема, как не оденется, так прямо беда бедой», «Лариса, я понимаю что сейчас так модно.. Но прошу, снимите тапочки и халат.. Срочно каблуки, шикарное однотонное платье и тёмные волосы», — обсуждают одни подписчики.

«Ох, Лариса, провоцируешь ты диванных критиков своим ультра-модным луком», «Лариса! Ходите в чем угодно, кушайте что хотите — только будьте здоровы и счастливы», «Лариса, никого не слушайте... цвет волос — отличный, платье — идеальное, обувь — шикарная», — поддерживают другие.

Количество критических комментариев, вероятно, было столь велико, что артистке пришлось оправдываться.

«Эээ... недорогие злые женщины, я не в домашних тапках, как можно — Тарантино и вдруг тапки», — уточнила она.