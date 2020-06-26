Поклонница онлайн-шопинга насмешила Сеть лонгсливом с рукавами разной длины: «Зато удобно смотреть на часы»

Внутри посылок поклонников онлайн-шопинга может ждать что угодно: некорректный размер или совершенно не та модель, что была указана при оформлении. Австралийка заказала базовый черный лонгслив из хлопка в одном из крупных сетевых магазинов и явно была не готова к сюрпризу, который он ей преподнесет. Новинку покупательница отложила в дальний ящик на две недели, а когда вспомнила о ней — решила надеть на работу. Однако, примерив вещь, она обнаружила, что один рукав на порядок короче другого. «Я уверена, мое запястье сегодня замерзнет» — подшутила девушка над странной покупкой в одном из сообщества Facebook. На топ в весьма необычном исполнении было потрачено $5.99 (около 415 рублей по нынешнему курсу — прим.ред.).