Похудевшая Полина Гагарина блеснула на премии в «школьной» юбке-шотландке

Полина Гагарина и певица Зара встретились на гала-ужине в честь Национальной музыкальной премии «Виктория». «Поболтали о своем, о девичьем» — прокомментировала публикацию в своем Instagram Зара. Гагарина выбрала костюм-тройку в традиционно яркую шотландскую клетку. Певица блистала в свободном блейзере длиной до середины бедра, накинутом поверх топа и «школьной» мини-юбки в складку. Завершили вечерний аутфит брутальные черные ботфорты с широкими голенищами.