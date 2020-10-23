Похудевшая Полина Гагарина блеснула на премии в «школьной» юбке-шотландке
Фото: Instagram @zara_music
Полина Гагарина и певица Зара встретились на гала-ужине в честь Национальной музыкальной премии «Виктория». «Поболтали о своем, о девичьем» — прокомментировала публикацию в своем Instagram Зара. Гагарина выбрала костюм-тройку в традиционно яркую шотландскую клетку. Певица блистала в свободном блейзере длиной до середины бедра, накинутом поверх топа и «школьной» мини-юбки в складку. Завершили вечерний аутфит брутальные черные ботфорты с широкими голенищами.
Зара сделала ставку на классику, надев элегантный твидовый жакет в клетку и строгие брюки-палаццо, в которых ноги выглядят бесконечными. Завершила образ миниатюрная сумка с массивной металлической фурнитурой и броские серьги-шандельеры. «Дуэт» артисток произвел фурор в Сети: «Два прекрасных цветка! Талантливые и невероятно красивые», «Какие красивые девочки», «Какие шикарные!», «Шотландка — класс!», «Две воображули» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @zara_music / пресс-служба / Евгений Смирнов / Александра Погиба
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