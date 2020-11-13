Похудевшая Оксана Федорова устроила модное дефиле на улицах столицы

«Вдыхаю осенний московский воздух! Прекрасно сочетаюсь с московским колоритом», — прокомментировала серию свежих снимков Оксана. Звезда похвасталась новым пальто классического темно-синего оттенка с эффектным принтом по мотивам городской архитектуры. Зарифмована деталь с классическим брючным костюмом на базе свободного двубортного блейзера. Завершили look брутальные жокейские сапоги из гладкой черной кожи. Финальный штрих — прическа с собранными в хвост волосами, которая подчеркнула эффектные черты лица ведущей.

Поклонники были щедры на комплименты для любимой телеведущей. «Стильный образ!», «Оксана, вы прекрасны», «Пальто — шик, блеск, красота», «Прекрасна на все сто!», «Как-то вся архитектура теряется на фоне Оксаны», «Красавица наша любимая», «Отлично сочетаетесь!», «Ты во всех нарядах королева», — пишут в комментариях.