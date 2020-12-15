Похудевшая Кристина Агилера взорвала Сеть фото в клетчатом жакете с декольте

Агилера поделилась рождественским настроением и показала первые фото на фоне праздничной елки. Сама же артистка выглядит не менее нарядно. На ней — эффектный костюм-двойка из классических прямых брюк и приталенного жакета, надетого на голое тело. Костюм в яркую полихромную клетку подчеркнул аппетитные формы и изгибы фигуры. А дополнили аутфит лаконичные босоножки шоколадного цвета на шпильках самой дерзкой высоты. Стильным обрамлением образа стал комплект акцентных украшений: кольца длиной до плеч, пара колье.

Поклонники не скрывали восторг и осыпали любимую певицу тысячами комплиментов. «Какой наряд!», «Вы неподражаемая!», «Выглядите потрясающе, впрочем, как и всегда», «Абсолютно невероятная!», «Великолепная женщина!», «Какая стройная!», «Очень нравится этот костюм на вас», «Бесконечная красота», — пишут в комментариях.