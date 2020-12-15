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Похудевшая Кристина Агилера взорвала Сеть фото в клетчатом жакете с декольте

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Кристина Агилера

Фото: Instagram @xtina

Кристина Агилера, по всей видимости, готовится встречать свой 40-й юбилей, который отпразднует уже 18 декабря. Звезда заметно похудела, что не осталось без внимания фанатов: одной из последних публикаций в Instagram певица в буквальном смысле взорвала Сеть.

Агилера поделилась рождественским настроением и показала первые фото на фоне праздничной елки. Сама же артистка выглядит не менее нарядно. На ней — эффектный костюм-двойка из классических прямых брюк и приталенного жакета, надетого на голое тело. Костюм в яркую полихромную клетку подчеркнул аппетитные формы и изгибы фигуры. А дополнили аутфит лаконичные босоножки шоколадного цвета на шпильках самой дерзкой высоты. Стильным обрамлением образа стал комплект акцентных украшений: кольца длиной до плеч, пара колье.

Поклонники не скрывали восторг и осыпали любимую певицу тысячами комплиментов. «Какой наряд!», «Вы неподражаемая!», «Выглядите потрясающе, впрочем, как и всегда», «Абсолютно невероятная!», «Великолепная женщина!», «Какая стройная!», «Очень нравится этот костюм на вас», «Бесконечная красота», — пишут в комментариях.

Фото: Instagram @xtina

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