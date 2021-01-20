Подружка невесты задумала «украсть» костюм жениха на свадьбе

«Я знаю, что жена друга имеет очень специфичный стиль, маскулиный. Она не носит платья, поэтому я предложила ей надеть брючный костюм. Цвет нарядов подружек невесты — сиреневый. И она настаивает, чтобы ее костюм был в том же оттенке. Проблема в том, что мой жених намеревается быть в сиреневом костюме» — поделилась девушка на портале Reddit.

Попытка объяснить это подруге, которая задумала украсть образ жениха на свадьбе, закончилась обидой. Девушка недоумевала, почему все пытаются изменить ее стиль, и заявила, что не пойдет на церемонию. Невеста, в свою очередь, наотрез отказалась просить жениха менять планы относительно костюма. «Свадьба — событие для жениха и невесты. Она может делать что угодно, но не на вашем празднике», «Ты предложила ей выбор, хотя могла бы и не делать этого. Невеста выбирает наряды для подружек» — поддержали девушку в комментариях.