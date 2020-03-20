Подольская заинтриговала Сеть нежным образом в кружеве: «И как отреагировал муж?»
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
«Мой муж однажды признался, что сомневался, хватит ли мне любви и нежности на него, учитывая мою сестру-двойняшку. А у меня ее столько!!! Всем моим родным и близким хватает!» — прокомментировала Подольская свою новую публикацию в Instagram. На фото звезда позирует в полупрозрачном кружевном платье-комбинации с цветочным паттерном. Поверх него небрежно накинута молочно-белая блузка свободного силуэта с остромодными объемными рукавами в духе шекспировской эпохи. Романтичный образ подчеркнуть распущенными волосами с естественными крупными волнами и нюдовым мейкапом.
Фолловеры активно обсуждали тему любви, поднятую певицей, однако, и про комплименты не забыли. «И как отреагировал муж на такую публикацию? В угол не поставил?», «Шикарная», «Вах, шикарно, нет слов!», «Очень красивая!», «Образ просто отличный» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!