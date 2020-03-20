Подольская заинтриговала Сеть нежным образом в кружеве: «И как отреагировал муж?»

«Мой муж однажды признался, что сомневался, хватит ли мне любви и нежности на него, учитывая мою сестру-двойняшку. А у меня ее столько!!! Всем моим родным и близким хватает!» — прокомментировала Подольская свою новую публикацию в Instagram. На фото звезда позирует в полупрозрачном кружевном платье-комбинации с цветочным паттерном. Поверх него небрежно накинута молочно-белая блузка свободного силуэта с остромодными объемными рукавами в духе шекспировской эпохи. Романтичный образ подчеркнуть распущенными волосами с естественными крупными волнами и нюдовым мейкапом.