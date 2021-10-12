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Подкаминская пришла на премьеру в «тесном» корсете, а Кабо — в бельевом топе

В Москве состоялась премьера комедийного сериала «Жена олигарха» с Еленой Подкаминской, Игорем Верником, Маргаритой Дьяченковой, Никитой Джигурдой и другими. Актеры собрались на вечеринке в одном из столичных лофтов, а поздравить их и команду с выходом проекта на телеэкраны приехали звездные коллеги, в числе которых Ольга Кабо, Юлия Савичева, Наталья Земцова, Снежана Самохина, Юлия Франц.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Подкаминская

Фото: Пресс-служба

Елена Подкаминская, исполнившая в сериале главную роль, блистала во всех смыслах. Актриса выбрала максимально дерзкий образ, который выстроила вокруг брутальной косухи, кожаных брюк и шляпы в духе подружки ковбоя. Акцентом аутфита стал эффектный корсет в оттенке синий электрик.

Ольга Кабо сделала ставку на классику. Строгие брюки и бельевой топ актриса соединила блейзером цвета лимонного фреша, а завершила образ лакированными оксфордами. Юлия Савичева пришла на премьеру в нежном мерцающем платье цвета зефира с объемными рукавами и скромным декольте. Листайте галерею, чтобы увидеть больше образов!

Ольга Кабо

Ольга Кабо

Фото: Персс-служба

Корсеты в последнее время бьют все рекорды по популярности. На красных дорожках их особенно много, правда, некоторые знаменитости затягивают их чуть ли не до потери пульса. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: пресс-служба