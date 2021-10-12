Подкаминская пришла на премьеру в «тесном» корсете, а Кабо — в бельевом топе

Елена Подкаминская, исполнившая в сериале главную роль, блистала во всех смыслах. Актриса выбрала максимально дерзкий образ, который выстроила вокруг брутальной косухи, кожаных брюк и шляпы в духе подружки ковбоя. Акцентом аутфита стал эффектный корсет в оттенке синий электрик.

Ольга Кабо сделала ставку на классику. Строгие брюки и бельевой топ актриса соединила блейзером цвета лимонного фреша, а завершила образ лакированными оксфордами. Юлия Савичева пришла на премьеру в нежном мерцающем платье цвета зефира с объемными рукавами и скромным декольте. Листайте галерею, чтобы увидеть больше образов!