Подкаминская пришла на премьеру в «тесном» корсете, а Кабо — в бельевом топе
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Елена Подкаминская, исполнившая в сериале главную роль, блистала во всех смыслах. Актриса выбрала максимально дерзкий образ, который выстроила вокруг брутальной косухи, кожаных брюк и шляпы в духе подружки ковбоя. Акцентом аутфита стал эффектный корсет в оттенке синий электрик.
Ольга Кабо сделала ставку на классику. Строгие брюки и бельевой топ актриса соединила блейзером цвета лимонного фреша, а завершила образ лакированными оксфордами. Юлия Савичева пришла на премьеру в нежном мерцающем платье цвета зефира с объемными рукавами и скромным декольте. Листайте галерею, чтобы увидеть больше образов!
Фото: Персс-служба
Корсеты в последнее время бьют все рекорды по популярности. На красных дорожках их особенно много, правда, некоторые знаменитости затягивают их чуть ли не до потери пульса. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: пресс-служба