Почему мы покупаем не то: 4 приема, которыми продавцы одежды сбивают нас с толку

Одеть на модель вещь, которая на 2-3 размера больше ее реального размера

Модель выглядит восхитительно, а покупатель в итоге приобретает свой размер и удивляется результату: одежда не смотрится и не сидит так же изящно, как на модели.

Поставить или посадить модель в неестественную позу, чтобы одежда смотрелась наиболее выгодно и интересно

Если модель на фотографии онлайн-магазина странно изгибается или стоит под неестественным углом — вероятнее всего, вещь сшита не лучшим образом. Когда на фото видна только конкретная часть одежды, возможно, именно эта деталь самая удачная.