Почему мы покупаем не то: 4 приема, которыми продавцы одежды сбивают нас с толку
Ванда Вонг
Стилист-тренер, автор блога о моде и стиле Vanda Style
Одеть на модель вещь, которая на 2-3 размера больше ее реального размера
Модель выглядит восхитительно, а покупатель в итоге приобретает свой размер и удивляется результату: одежда не смотрится и не сидит так же изящно, как на модели.
Поставить или посадить модель в неестественную позу, чтобы одежда смотрелась наиболее выгодно и интересно
Если модель на фотографии онлайн-магазина странно изгибается или стоит под неестественным углом — вероятнее всего, вещь сшита не лучшим образом. Когда на фото видна только конкретная часть одежды, возможно, именно эта деталь самая удачная.
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Обыграть образы за счет стайлинга
Унылый кардиган может быть искусно спрятан под накинутый на плечи пиджак. Простое платье на фото выглядит эффектнее, если перекинуть плащ через руку модели. В итоге покупатель удивляется, почему не удается пристроить в гардероб такую «роскошную» вещь. И вместо того чтобы ее вернуть, в надежде исправить ситуацию покупает одежду, которая ее дополнит. Так пополняется шкаф ненужными вещами, которые будут лежать мертвым грузом.
Юные модели рекламируют наряды для взрослых женщин
На молодых девушках возрастная одежда смотрится гораздо эффектнее, особенно если добавить аксессуары или элементы стритстайла. Здесь важно представить вещь на себе, в отрыве от модели и подумать, впишется ли она в гардероб.
Оценивая 4 простых приема онлайн-магазинов, можно уберечь себя от нежелательных покупок.
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