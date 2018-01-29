Фолловеры 35-летней Натальи Водяновой удивлены ее новым снимком, сделанным в Париже во время прогулки.

Иногда чувство стиля изменяет даже супермоделям. На недавнюю прогулку в Париже (или очередную фотосессию?) россиянка Наталья Водянова надела эксцентричный бомбер с бахромой, который дополнила странным головным убором из плюша, похожим то ли на детский чепчик, то ли на шлем летчика.