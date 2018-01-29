Плюшевый шлем и котик под мышкой: Водянова прогулялась по Парижу в странном наряде
Фото из Instagram Натальи Водяновой
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Фолловеры 35-летней Натальи Водяновой удивлены ее новым снимком, сделанным в Париже во время прогулки.
Иногда чувство стиля изменяет даже супермоделям. На недавнюю прогулку в Париже (или очередную фотосессию?) россиянка Наталья Водянова надела эксцентричный бомбер с бахромой, который дополнила странным головным убором из плюша, похожим то ли на детский чепчик, то ли на шлем летчика.
При этом Наталья держала на руках милого котика, впрочем, отвернувшегося от модели.
Некоторые недоброжелатели пошутили, мол, даже питомцу неловко смотреть на Водянову. Большинство подписчиков звезды подиумов раскритиковали ее look, но нашлись и те, кому наряд понравился и показался очень стильным. А что думаете вы?