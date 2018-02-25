«Платок не по сезону»: Гузеева прилетела на Байкал в полушубке и легкой косынке

Лариса Гузеева успевает не только сниматься в новых эпизодах шоу «Давай поженимся», но и отдыхать. На днях звезда прилетела на озеро Байкал и решила позировать на его фоне для снимка, который выложила в свой Instagram.

Но интернет-пользователи сразу заметили, что Лариса одета очень странно (в шубу и легкий платок в качестве головного убора), и заострили свое внимание именно на этом. «Косынка-то не по сезону», «Лариса, смотрите не заболейте», «Такой мороз, а вы легко одеты», — написали Гузеевой обеспокоенные подписчики.