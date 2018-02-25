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«Платок не по сезону»: Гузеева прилетела на Байкал в полушубке и легкой косынке

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Фото из Instagram Ларисы Гузеевой
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Актриса и телеведущая Лариса Гузеева удивила своих подписчиков нарядом не по погоде.

Лариса Гузеева успевает не только сниматься в новых эпизодах шоу «Давай поженимся», но и отдыхать. На днях звезда прилетела на озеро Байкал и решила позировать на его фоне для снимка, который выложила в свой Instagram.

Но интернет-пользователи сразу заметили, что Лариса одета очень странно (в шубу и легкий платок в качестве головного убора), и заострили свое внимание именно на этом. «Косынка-то не по сезону», «Лариса, смотрите не заболейте», «Такой мороз, а вы легко одеты», — написали Гузеевой обеспокоенные подписчики.

Любимая Страна! Озеро Байкал! 🌺💖💕

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)

Тем не менее знаменитость решила не обращать внимания на комментарии. Судя по всему, она продолжает свое путешествие. Ждем новых фото!

Фото: Instagram

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